Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu da bu girişimin azim ve inancın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bunu ilkleri gerçekleştiren bizlere bu yolu açan Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Burada Gaziantep hakikaten kadın futbolunda öncü bir şehir. Önemli olan başlamak, devamını ve sürdürebilir hale getirmek. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum."

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Başkanı, İsmet Savcılıoğlu ise teşekkürlerini sunarak, "Hep ilkleri başardık hep ilkleri sağladık. Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum ama bu kadar emeğin karşılığını hep beraber çalışarak sporcu arkadaşlarım, antrenörlerim, başarılarla dolu bir serüvenle kapatalım" dedi.

Ampute Futbol A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Fatih Karakuş ise sporculara destek vereceğini ifade etti, bol antrenman, dikkatli beslenme tavsiye etti.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal takımın kuruluş sürecini anlatarak, "Kadın Ampute Futbol Takımı'nın Türkiye'de hiç olmaması ve Gaziantep'in deprem ardından da birçok etkilenen vatandaşa bizim ulaşmış olmamız, bu konuda gerçekten bu işi başarabilir hale gelmişiz. Bu açıdan gerçekten vizyonumuz çok değerli" diye konuştu.