Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivrihisar'da göle maya çalma geleneği ile festival başladı

        Sivrihisar'da göle maya çalma geleneği ile festival başladı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Nasreddin Hoca'nın simgesi haline gelen göle maya çalma geleneğinin canlandırıldığı törenle başladı. Festival, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göle maya çalma töreniyle festival başladı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan gölde, "göle maya çalma" fıkrasını temsilen gerçekleştirilen geleneksel maya çalma seremonisiyle yapıldı.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan festival, kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Sivrihisar'ın tarihi ile turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli organizasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.

        Göle maya çalma törenine Eskişehir CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Günyüzü Kaymakamı ve Sivrihisar Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı, Türk Folklor Kurumu Genel Başkanı ve aynı zamanda FİDAF Dünya Eşbaşkanı Gürhan Ozanoğlu ile birlikte mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Açılış töreninde konuşan Başkan Dökmeci, Nasreddin Hoca'nın yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek festivalin önemine dikkati çekti.

        Dökmeci, "Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizin açılışını, dünyanın merkezi olarak kabul edilen Sivrihisarımızda, Nasreddin Hoca Mahallemizde bulunan gölümüzde mayamızı çalarak gerçekleştirdik. Nasreddin Hoca'nın yüzyıllardır umut, hoşgörü, sevgi ve mizah dolu mesajlarını yaşatmaya devam ediyoruz. Göle çaldığımız maya; birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, kültürümüzün ve geleceğe olan umudumuzun mayasıdır. Diliyoruz ki bu güzel festivalimiz de tıpkı Hoca'nın mayası gibi tutsun ve dünyanın dört bir yanından insanları Sivrihisar'da buluşturmaya devam etsin" dedi.

        Törenin ardından ise yurtdışından gelen Kosova, Polonya, Bulgaristan, Makedonya, İstanbul Büyükçekmece ve Gaziantep’ten gelen dans topluluklarının gösterileri ise büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlik, vatandaşlara dağıtılan "Hoca pilavı" ikramıyla sona erdi.

        Festival, yarın Eskişehir Korteji ile devam edecek. Günün programı saat 10.00’da Vilayet Meydanı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Vali ziyareti ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından saat 17.30’da Espark önünde başlayacak kortej yürüyüşü ile devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran görüşmesi yarın, Özgür Özel'in 'Yeni parti'sinin ismi ne olacak?, Komedyen Deniz Göktaş'a soruşturma

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞME YARIN OLACAKABD ve İran arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir ateşkes süreci var. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran taraflarının yeniden görüşeceği zamana ilişkin "İran görüşme talep etti, görüşme yarın...
        #eskişehir haberleri
        #uluslararası nasreddin hoca festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!