Göle maya çalma töreniyle festival başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan gölde, "göle maya çalma" fıkrasını temsilen gerçekleştirilen geleneksel maya çalma seremonisiyle yapıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan festival, kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Sivrihisar'ın tarihi ile turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli organizasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.

Göle maya çalma törenine Eskişehir CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Günyüzü Kaymakamı ve Sivrihisar Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı, Türk Folklor Kurumu Genel Başkanı ve aynı zamanda FİDAF Dünya Eşbaşkanı Gürhan Ozanoğlu ile birlikte mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Açılış töreninde konuşan Başkan Dökmeci, Nasreddin Hoca'nın yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek festivalin önemine dikkati çekti.

Dökmeci, "Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizin açılışını, dünyanın merkezi olarak kabul edilen Sivrihisarımızda, Nasreddin Hoca Mahallemizde bulunan gölümüzde mayamızı çalarak gerçekleştirdik. Nasreddin Hoca'nın yüzyıllardır umut, hoşgörü, sevgi ve mizah dolu mesajlarını yaşatmaya devam ediyoruz. Göle çaldığımız maya; birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, kültürümüzün ve geleceğe olan umudumuzun mayasıdır. Diliyoruz ki bu güzel festivalimiz de tıpkı Hoca'nın mayası gibi tutsun ve dünyanın dört bir yanından insanları Sivrihisar'da buluşturmaya devam etsin" dedi.

Törenin ardından ise yurtdışından gelen Kosova, Polonya, Bulgaristan, Makedonya, İstanbul Büyükçekmece ve Gaziantep’ten gelen dans topluluklarının gösterileri ise büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlik, vatandaşlara dağıtılan "Hoca pilavı" ikramıyla sona erdi.

Festival, yarın Eskişehir Korteji ile devam edecek. Günün programı saat 10.00’da Vilayet Meydanı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Vali ziyareti ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından saat 17.30’da Espark önünde başlayacak kortej yürüyüşü ile devam edecek.