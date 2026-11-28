Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan: Kaya parçaları yola yuvarlandı
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı
Giriş: 28 Kasım 2026 - 15:48 Güncelleme:
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı, Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan oldu.
Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı.
Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.
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