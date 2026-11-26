Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nce bir otelde "Şehit Aileleri ve Kahraman Gaziler Buluşması" adıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirtti. Şehitlerin fedakarlıkları ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde vatanın bütünlüğünün korunduğunu ifade eden Taşyapan, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan

Devletin şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerini sürdürdüğünü vurgulayan Taşyapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının bu konuda hassasiyet gösterdiğini kaydetti.

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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da şehit aileleri ve gazilerin millet için taşıdığı değere dikkati çekti. Şehitlerin uğruna can verdiği vatanın daha güçlü ve huzurlu bir geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Aylar, her zaman devletin yanında olduklarını dile getirdi.

Lokman Aylar

Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ise şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın, gazilerin hassasiyetlerini gözetmenin ve ailelerine destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin gelecek kuşaklar açısından önem taşıdığını vurgulayan Keskin, huzurun ve toplumsal dayanışmanın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Programa, Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.