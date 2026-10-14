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        Haberler Gündem Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı

        Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı

        Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına erişim engeli kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli

        Halk TV’nin farklı sosyal medya platformlarında bulunan hesaplarına yönelik erişim engeli kararı alındı. Kararın 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde yer alan "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi" hükmü kapsamında verildiği belirtildi.

        Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

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