Hatay Büyükşehir ekipleri sahilleri temizledi
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kasım ayındaki yağışlardan etkilenen ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi
Giriş: 26 Kasım 2026 - 17:24 Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 5 ve 20 Kasım'daki yağışlardan etkilenen Samandağ, Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerindeki atıkları topladı.
Kıyı şeridinde biriken plastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
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