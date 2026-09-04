İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti
Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:43 Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan, Garip Dede Cemevi’ndeki düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.
ANKA'da yer alan habere göre İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Muharrem Aslan'ın cenazesi memleketi Sivas'a toprağa verilecek.
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