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        Haberler Gündem Güncel İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti

        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nuri Aslan'ın babası hayatını kaybetti

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan, Garip Dede Cemevi’ndeki düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

        ANKA'da yer alan habere göre İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Muharrem Aslan'ın cenazesi memleketi Sivas'a toprağa verilecek.

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