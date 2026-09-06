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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi'den KPSS adaylarına yardımcı olan polislere teşekkür

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den KPSS adaylarına yardımcı olan polislere teşekkür

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 21:13 Güncelleme:
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        İçişleri Bakanı Çiftçi'den KPSS adaylarına yardımcı olan polislere teşekkür

        Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Polisimizden tam zamanında müdahale." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin."

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        #KPSS
        #Mustafa Çiftçi
        #haberler
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