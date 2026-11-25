İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. E-5 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti
Giriş: 25 Kasım 2026 - 18:48 Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk, saat 18.20 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.
YENİBOSNA'DA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
E-5 kara yolunun Yenibosna mevkisinde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine ulaşmakta güçlük çekti.
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