İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk, saat 18.20 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

YENİBOSNA'DA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

E-5 kara yolunun Yenibosna mevkisinde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine ulaşmakta güçlük çekti.