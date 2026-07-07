İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Habertürk Gündem - 5 Temmuz 2026 (Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a Ne Söyleyecek?)

NATO Zirvesi için geri sayım başladı. Ankara, dünya siyasetinin ve uluslararası güvenliğin merkezine dönüşürken, zirve öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Alınan üst düzey güvenlik önlemleri, liderlerin korunmasına yönelik özel uygulamalar ve kritik diplomatik temaslar gündemin en önemli başlıklar... Daha Fazla Göster NATO Zirvesi için geri sayım başladı. Ankara, dünya siyasetinin ve uluslararası güvenliğin merkezine dönüşürken, zirve öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Alınan üst düzey güvenlik önlemleri, liderlerin korunmasına yönelik özel uygulamalar ve kritik diplomatik temaslar gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti nasıl gerçekleşecek? Trump için hangi güvenlik önlemleri uygulanacak? Trump'ın çantasında olduğu konuşulan "hediye" iddiası ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinde hangi kritik konular ele alınacak? Türkiye-ABD ilişkileri, NATO'nun geleceği, savunma politikaları, Ortadoğu'daki gelişmeler ve küresel güvenlik dengeleri bu görüşmede masaya yatırılacak mı? NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin rolü giderek büyüyor mu? NATO 3.0 sürecinde Türkiye daha fazla söz sahibi olacak mı? Avrupa'nın yeni savunma sistemi Türkiye olmadan kurulabilir mi? Türkiye'nin jeopolitik önemi NATO açısından neden her geçen gün daha fazla öne çıkıyor? NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine etkisi olabilir mi? Tüm bu kritik sorular, uzman değerlendirmeleri ve siyasi analizlerle ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Ankara'da ilan edilen üst düzey güvenlik önlemleri, NATO Zirvesi, Donald Trump'ın ziyareti, Erdoğan-Trump görüşmesi, NATO'nun yeni güvenlik stratejisi, Türkiye'nin savunma politikaları, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Eski New York Polis Teşkilatı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım, Eski Emniyet Amiri ve Güvenlik Uzmanı Engin Sunguroğlu, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, Akademisyenler Dr. Hazar Vural ve Yeliz Albayrak ile Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör değerlendirdi. Daha Az Göster