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        Haberler Gündem Güncel İstanbul’da dev derbi öncesi trafik yoğunluğu

        İstanbul’da dev derbi öncesi trafik yoğunluğu

        İstanbul'da Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesinde trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Karşılaşmaların gerçekleşeceği stadyumlara çıkan yolların yanı sıra kent genelindeki ana arterlerde de trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Dev derbi öncesi trafik kilitlendi

        Trendyol Süper Lig kapsamında saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ile saat 21.00’de RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe dev derbisi öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı. Karşılaşmalar öncesinde özellikle stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahlar olan Seyrantepe ve Beşiktaş’taki çevre yollarda yoğunluk yaşanırken, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        Dev karşılaşma öncesi trafiğe yakalanmak istemeyen sürücüler iş çıkış saatinden önce yola çıkarak trafikte yoğunluk oluşturdu. Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktığı görüldü. Karşılaşma saatleri yaklaştıkça yoğunluğun artması bekleniyor.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #derbi
        #trafik yoğunluğu
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