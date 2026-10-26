İstanbul’da dev derbi öncesi trafik yoğunluğu

Trendyol Süper Lig kapsamında saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ile saat 21.00’de RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe dev derbisi öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı. Karşılaşmalar öncesinde özellikle stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahlar olan Seyrantepe ve Beşiktaş’taki çevre yollarda yoğunluk yaşanırken, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Dev karşılaşma öncesi trafiğe yakalanmak istemeyen sürücüler iş çıkış saatinden önce yola çıkarak trafikte yoğunluk oluşturdu. Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktığı görüldü. Karşılaşma saatleri yaklaştıkça yoğunluğun artması bekleniyor.

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*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.