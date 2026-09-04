İstanbul’da kayıp genç kızın ölümüyle ilgili şüpheliler cezaevine gönderildi
İstanbul'da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürülerek gömüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 04 Eylül 2026 - 18:02 Güncelleme:
İstanbul’da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın öldürülerek gömüldüğünün belirlenmesinin ardından yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Fethi Dağlı, ağabeyi Yaşar Dağlı, Merve T., Deniz K., Mustafa A. ve İsa A. adliyeye sevk edildi.
6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Soruşturmanın, Zeynep Yıldırım’ın kaybolması ve ölümüne ilişkin tüm yönleriyle sürdürüldüğü öğrenildi.
FOTO: İHA
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