"İstanbul'da Yılın Belediye Başkanı" ödülünü aldı

İstanbul'un Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Uluslararası İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı tarafından düzenlenen 23. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde "İstanbul'da Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Başkan İsmet Yıldırım, elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak, ödülün tüm belediye ekibinin gayretini ve Ümraniyelilerin desteğini temsil ettiğini belirtti.

Organizasyon dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy'a teşekkür eden Başkan Yıldırım, Ümraniye için hizmet üretmeye, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.