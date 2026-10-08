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        Karlıova'da besiciler için demir köprü yapıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin hayvanlarını meralara daha kolay ve güvenli ulaştırabilmesi amacıyla demir köprü yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Karlıova'da besiciler için demir köprü
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        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığı'nca Yiğitler köyünde besicilerin hayvanlarıyla mera ve yaylalara ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla köprü yapılmasına karar verildi.

        Hazırlanan demir köprü, tırla bölgeye götürüldü ve iş makineleri yardımıyla belirlenen noktaya yerleştirildi.

        Daha önce mera ve yaylalara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol giderek başka bir köprüden geçmek zorunda kalan köy sakinleri, yeni köprü sayesinde köy içinden doğrudan geçiş sağlayabilecek.

        Köy sakinleri yapılan köprüden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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        #Bingöl Haberleri
        #karlıova
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