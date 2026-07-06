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        Kırklareli'nde Ateş Böceği Festivali yapıldı

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ateş Böceği Festivali düzenlendi. Festivalde, çuval yarışı, halat çekme, çivi çakma yarışları yapıldı, halk oyunları ekibi gösteri sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Kırklareli'nde Ateş Böceği Festivali
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ateş Böceği Festivali düzenlendi. Ağaçkakan Vadisi'nde gerçekleştirilen festival, kamp ve doğa yürüyüşü ile başladı.

        Festivalde, çuval yarışı, halat çekme, çivi çakma yarışları yapıldı, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Daha sonra katılımcılar havanın kararmasıyla doğadaki ateş böceklerini gözlemledi.

        Festival Koordinatörü Dilek Çakır, yaptığı açıklamada, Demirköy'de ateş böceğinin çok yoğun şekilde gözlemlenebildiğini belirtti. Eşsiz doğa olayının daha fazla insan tarafından deneyimlenmesi gerektiğine inandığını ifade eden Çakır, festivale katılan herkese teşekkür etti.

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        #Kırklareli Haberleri
        #festival
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