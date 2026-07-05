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        Haberler Gündem KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz

        KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        KKTC Başkanı Üstel: Hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde KKTC vatandaşına yapılan saldırıyı kınadı.

        Saldırının etnik nefretten kaynaklanması halinde bunun yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal barışı hedef alan ciddi bir nefret suçu da olacağını belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Üstel, Rum makamlarından olayın şeffaf bir şekilde ele alınmasını ve faillerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

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