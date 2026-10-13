Kocaeli Valiliği, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı
Kocaeli'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı iki gün süreyle yasaklandı. Kocaeli Valiliği, yasağın 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'da başlayacağını ve 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu
Kocaeli Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda alınan kararın, sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla uygulamaya konulduğu bildirildi.
YASAK 14 EKİM SAAT 06.00'DA BAŞLAYACAK
Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli'de 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbir kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkmaları yasaklandı.
İki gün sürecek uygulamanın 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
FOTO: İHA