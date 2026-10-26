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        Haberler Gündem Güncel Konya Aşıklar Bayramı, Mevlana Meydanı'nda başladı

        Konya Aşıklar Bayramı, Mevlana Meydanı'nda başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, Mevlana Meydanı'nda başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Konya Aşıklar Bayramı başladı
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        Konya'da, 25 şehir ve 5 ülkeden 60 aşığın katıldığı Aşıklar Bayramı'nın ilk gününde halk ozanları, sazları ve türküleriyle vatandaşlarla buluştu.

        Türk kültürünün önemli değerlerinden aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlik, 60. yılında kültür ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

        Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Konya'nın kültür ve sanata verdiği öneme değindi.

        Kültür ve sanatın, ilgi ve alaka görmediği yerlerden göç ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Konya'da 60'ıncısı düzenlenen bir kültürel etkinliğin olması, Konya'nın ve Konyalıların aşıklık sanatına verdiği önemi gözler önüne seriyor. 1966 yılında Konya Aşıklar Bayramı'nı 16 aşıkla Konya Şeker Fabrikası lokalinde başlatan başta üstadımız Feyzi Halıcı olmak üzere, bu geleneğe emek veren tüm ustalarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.

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        Etkinlikler 28 Ekim'e kadar sürecek.

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