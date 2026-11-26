Konya'da Amar B. (25) idaresindeki otomobil, Akşehir'den Yunak istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada araçlarda bulunan Zehra B. (24), Amar B. (25), F.A.B. (1), İ.B. (3) ile İbrahim G. (66) ve Ali Y. (56) yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.