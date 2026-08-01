Kötü koku ihbarıyla girilen dairede 74 yaşındaki adam ölü bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde komşuların kötü koku ihbarı üzerine çilingir yardımıyla girilen dairede, 74 yaşındaki Necati Yol'un cansız bedeni bulundu. Yol'un kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Bursa’nın İznik ilçesinde bir evden çevreye yayılan kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, dairede yaşayan Necati Yol’un cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay, Selçuk Mahallesi Halil Ergün Sokak’taki TOKİ konutlarında meydana geldi. Necati Yol’un yaşadığı daireden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren ekipler, 74 yaşındaki Necati Yol’u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yol’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yol’un cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Necati Yol’un birlikte yaşadığı ablasının, yurt dışından gelen misafirleri nedeniyle bir süreliğine şehir dışına çıktığı, Yol’un bu süreçte evde yalnız kaldığı ve yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.