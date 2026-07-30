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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi! Ölümle pençeleşiyor

        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi! Ölümle pençeleşiyor

        Mersin'de, 80 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen, kasklı ve eldivenli bir adamın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynu kırılmak istendi, ardından feci şekilde darp edildi. Olay anı kameraya yansırken saldırıda ağır yaralanan Belen yoğun bakımda tedaviye alınırken, şüpheli 47 yaşındaki A.K., polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla tespit edilip yakalanıp tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!

        Mersin'de olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesine bağı Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'taki bir evin önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evin bahçesinde oturduğu sırada kaskla gelen bir kişinin saldırısına uğradı.

        BAŞINI DEFALARCA TEKMELEDİ

        Şüpheli, önce yaşlı adamın boynunu kırmak için çalıştı. Bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Aradan saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı ise evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        380 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

        Olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerasından titiz bir çalışma gerçekleştiren polis, kasktan yola çıkarak adım adım çevredeki ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarını takip etti. Yapılan 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntü izleme ve saha çalışması gibi titiz takiple motosikletle geldiği değerlendirilip belirlenen şüphelinin yakın bir bölgede yaşayan A.Y. (47) olduğunu tespit etti.

        "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN" TUTUKLANDI

        Şüpheli 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Şüphelinin olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir nedenden dolayı yaşlı adamı feci şekilde darp ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

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        "YERDE UZANMIŞ BİÇİMDE YATIYORDU"

        Babasının 80 yaşında olduğunu belirten çocuklarından Ayfer Uyanık, "2-3 yıldır yürümekte çok zorlanıyor. Kendi ihtiyaçlarını ancak giderebiliyor. Yani çok yavaş yavaş hareket eden bir insan, destekle yürüyor. Geçtiğimiz hafta, 24 Temmuz Cuma günü ikindi üzeri darp ediliyor. O anda darp olduğunu bilmiyordum. Akşam yemeğini yedirmek için eve geldiğimde baktım babam evimizin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu.

        "KAFASININ BİR TARAFI YAMULMUŞTU"

        İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırtüstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde, mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm.

        "BABAMIN KAFASINI EZİYOR"

        Tabii o an kriz geçirdim. Evde güvenlik kamerası vardı. Babamı o şekilde görünce yani kameranın bile varlığını unuttum. Hemen 112'yi aradım, polisler, ambulans geldi. Polisler kamerayı fark etti. Güvenlik kamerası çalışıyor mu diye sordular. Ben de 'Çalışıyor' dedim. Açtık, geriye doğru kayıtlara baktık. Orada, başında kask olan, elinde eldiven olan birisi babamın arkasında, sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbedeyle sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasına eziyor. Etkisiz hale getirdim diyerekten koşarak çalıların arasına doğru kaçıyor o adam" dedi.

        "YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 1 DİYORLAR"

        Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi yoğun bakımında babasının yaşam mücadelesi verdiğine değinen Uyanık, "Yüzde 1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. İyi olma şansı var mı dersen bence yok. Şüpheli en ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum, yasalarımıza güveniyorum. En ağır cezayı alsın. Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğiniz olabilir. Farz et ki düşmansın, bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı. Bu canavarca bir ruh hali. Ben başka bir açıklama yapamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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