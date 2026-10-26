Özel, Ümit Kocasakal'ı tebrik etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, telefonla aradığı İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkının önemine dikkat çeken Özel, Kocasakal'a ve yeni yönetim kuruluna, avukatlık mesleğinin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü ile hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı için verecekleri mücadelede başarılar diledi.

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