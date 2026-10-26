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        Haberler Gündem Politika Özel, Ümit Kocasakal'ı tebrik etti

        Özel, Ümit Kocasakal'ı tebrik etti

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel, Ümit Kocasakal'ı tebrik etti

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, telefonla aradığı İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkının önemine dikkat çeken Özel, Kocasakal'a ve yeni yönetim kuruluna, avukatlık mesleğinin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü ile hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı için verecekleri mücadelede başarılar diledi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Özgür Özel
        #Ümit Kocasakal
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