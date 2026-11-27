Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyü sakinleri, bölgede yoğunlaşan keklik avcılığına tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026-2027 Avlak Haritası'na göre Tunceli'de 30 devlet avlağı ve 10 genel avlak bulunuyor. Av Yönetim Bilgi Sistemi'nde ise kent genelinde 16 bölge ava yasak alan olarak belirlenmiş durumda.

ANKA'nın haberine göre, Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyü, resmi devlet avlağı sınırları içerisinde yer alıyor. Ancak köyde yaşayan ve hayvancılık yapan vatandaşlar, özellikle keklik avcılığı nedeniyle bölgede yoğun bir avcı hareketliliği yaşandığını ifade ediyor.

"HAYVANLARI RAHAT BIRAKALIM"

Köy sakinlerinden Müslim Özdal, bölgede avcı yoğunluğunun arttığını ve avcılığın belirli bir kota dahilinde yapılması gerektiğini belirterek, "Doğa koruma geliyor, inceliyor, bakıyor, ediyor, yakalıyor, gerekli cezayı kesiyor ama aşırı derecede bir avcı akımı var buraya. Yani bu, bu kadar olmaması lazım. Belli bir kota koyacaklar, onun dışında bırakmasınlar. Avcılar geldiğinde sanki burada harp oluyor. Bayağı bir şey var. Burada bizim muhtarımız da buradadır, muhtarımıza da sorabilirsiniz. Muhtarımız da bu konuda bayağı dertli, biz de dertliyiz. Biraz daha hayvanları rahat bırakalım. Üç beş kişinin zevki için bu kadar hayvanın telef olmasına gerek yok" dedi.

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"KAÇAK AV YAPIYORLAR"

Kolonkaya köyü muhtarı Cafer Mak ise bölgede kaçak avcılık yapıldığını belirterek, köylülerin avcıları engellemeye çalıştığını ancak buna rağmen av faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi. Mak, "Kaçak avcılar var. Geldikleri zaman kaçak av yapıyorlar. Mesela o taraf orman, yasak olduğu halde yine geliyorlar. Biz bırakmamaya çalışıyoruz ama yine de gizli olarak geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"SİLAH SESLERİ HAYVANLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Köyde hayvancılık yapan Görkem Özdal da avcılığın kontrolsüz biçimde sürdürüldüğünü ve silah seslerinin hayvanları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Özdal, avcıların yoğun silah kullanımı nedeniyle merada otlayan koyunların ürktüğünü belirterek, şunları söyledi:

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"Kontrollü bir avcılık da yapılmıyor. Gelenlerin çatışma seslerinden dolayı biz de 'Ne oldu?' diyoruz. Biz hayvancılık da yapıyoruz, kuzularımız ürküyor. Bu köyde dört beş sürü var. Merada koyun otlamıyor, koyunun psikolojisi bozuldu o kadar ki. Biz bile 'Nereden sıktılar, nereden ettiler?' diye düşünüyoruz. Keklikleri öyle bir hale getirmişler ki kekliklerin çoğu kanadı kırık, yaralı. Yol boyu, mesela Pertek'e gittiğimizde sürekli yaralı hayvanlarla karşılaşıyoruz. Birkaç kişinin zevki için bu kadar doğaya zarar verilmez."

"BURADA AVCILIĞI İSTEMİYORUZ"

Kolonkaya köyünün "Kave" olan eski adının keklikle bağlantılı olduğunu belirten Özdal, bölgenin doğal yaşamının korunması gerektiğini vurguladı. Özdal, avcılığın bazı bölgelerde tamamen yasaklanmasını talep ederek şöyle konuştu: "Bu köyün eski adı Kürtçe zaten 'Kave'. 'Kave'den geliyor, yani keklik köyü yeri. En azından birkaç yerden yasaklamalı. Buranın doğasına kim bakıyorsa, Milli Parklar mı bakıyor, kim bakıyorsa ilgilenmeli. Çünkü biz buranın yerli halkı olarak avcılığı istemiyoruz."

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"KOTA SINIRINI AŞARAK AVLANIYORLAR"

Avcıların farklı illerden bölgeye geldiğini ve belirlenen kotaların aşılabildiğini öne süren Özdal, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Özdal, avcıların kota sınırını aşarak keklik avladığını iddia ederek, "Bingöl'den, Diyarbakır'dan ve çevre illerden geliyorlar. Diyelim 2 tane kota var. Adam vuruyor 10 tane, koyuyor cebinin arkasına, orasına koyuyor, burasına koyuyor. Milli Parklar geliyor, iki taneyi görüyor, tamam. Ama adam 10 tane vuruyor" dedi.

"HER AVCI YAKLAŞIK 100-150 MERMİ KULLANIYOR"

Bölgede her avcının yaklaşık 100-150 mermi kullandığını ileri süren Özdal, yoğun avcılığın yalnızca keklikleri değil, bölgedeki diğer yaban hayvanlarını da olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Özdal, "Her bir avcı burada 100-150 taneye yakın mermi sıkıyor. Onlar iki tane mi vuruyorlar? Burada bir popülasyonu da bitiriyorlar. Çünkü burada dağ keçileri var, vaşaklar var, ayılar var. Bize çok zararı var, rahatsız oluyoruz" ifadelerini kullandı.