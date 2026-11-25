Rize'de heyelan nedeniyle Tunca-Bayırcık grup yolu ulaşıma kapandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü arasındaki grup yolu ulaşıma kapandı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 18:33 Güncelleme:
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü ulaşımını sağlayan grup yolunda küçük çaplı heyelan meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, yamaçtan kopan toprak kütlesinin yolu kapatması sonucu güzergahta ulaşım durdu. İhbar üzerine ilgili ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.
Ulaşıma kapanan Tunca-Bayırcık grup yolunun ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
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