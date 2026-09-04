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        Haberler Gündem Güncel Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 98'i toplandı, bakanlık müfettişleri inceleme yapacak

        Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 98'i toplandı, bakanlık müfettişleri inceleme yapacak

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından ilk çözdüğü sorunlar arasında yer alan sahipsiz sokak hayvanları sorununda bakanlık müfettişleri yeniden sahaya iniyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik adımların Bakan Çiftçi'nin göreve gelmesi ile toplanması hızlandı. Sahanın rakamsal olarak koordinesinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik 15 Mart 2025 tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. 81 il genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin yüzde 98,69'u toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 98'i toplandı

        Çalışmalar kapsamında 51 ilde ve 30 büyükşehirden 26’sında toplama işlemlerinde sona gelindi.

        Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Van, Malatya, Trabzon, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Adana, Hatay, Samsun, Kocaeli, Ordu, Aydın ve Bursa’da saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

        81 İLDE MÜFETTİŞLER SAHADA DENETİM YAPACAK

        Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların mevcut durumunun yerinde tespit edilmesi ve 81 ilin genel tablosunun ortaya çıkarılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı idaresinde müfettişler görevlendirilecek.

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        Görevlendirilecek müfettişler; illerde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaları sahada inceleyecek, mevcut durumu ve uygulamaları yerinde denetleyecek. Yapılacak inceleme ve denetimlerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin rapor hazırlanacak.

        İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilite edilmesi ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesine yönelik çalışmaların ülke genelinde etkin şekilde yürütülmesi amacıyla süreci yakından takip etmeye devam edecek.

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        4 BÜYÜKŞEHİRDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Toplama çalışmalarının devam ettiği büyükşehirlerde de önemli mesafe kaydedildi. İzmir’de sahipsiz sokak köpeklerinin yüzde 98,32’si, Antalya’da yüzde 94,44’ü, İstanbul’da yüzde 88,20’si ve Diyarbakır’da yüzde 69,08’i toplandı.

        Fotoğraf: AA

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        #haberler
        #sahipsiz sokak hayvanları
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