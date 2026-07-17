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        Haberler Gündem Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Silivri'de sokak köpeklerinin üzerine aracını süren ve bir köpeğin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K.(61) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 23:28 Güncelleme:
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        Sokak köpeğine çarpan sürücü tutuklandı

        Silivri'deki olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü A.K. ilerlediği sırada yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine aracını sürdü. Olayda bir köpeğin ölümüne neden olan sürücünün aracını sürdüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerin sanal medya da paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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