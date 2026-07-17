Silivri'de aracıyla sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Rihanna üç yıl aradan sonra sahneye döndü

Rihanna, Jay-Z'nin stadyum konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı. 10 yıldır albüm ve turne yapmayan, en son üç yıl önce Super Bowl devre arasında performans sergileyen şarkıcı, "Biraz paslanmışım, değil mi?" diye seslendi