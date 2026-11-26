Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan Mehmet Karataş (43), güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Kasık bölgesinden silahla vurulan Buşo Çay'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.