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        Haberler Gündem Hava Durumu 18 kent için "sarı" kodlu uyarı!

        18 kent için "sarı" kodlu uyarı!

        Meteoroloji'den yeni bir yağış ikazı daha geldi. Buna göre yarın Muğla için "turuncu", İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için ise "sarı" kodlu uyarı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        18 kent için "sarı" kodlu uyarı!

        Meteorolojiden yarın Muğla için "turuncu", İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için ise "sarı" kodlu uyarı verildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

        Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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        Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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