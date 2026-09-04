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        Haberler Gündem Güvenlik 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon: 42 kişi yakalandı

        4 yeni nesil suç örgütüne operasyon: 42 kişi yakalandı

        Bakan Gürlek: Bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimizle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:46 Güncelleme:
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        4 yeni suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 42 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, gençleri suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içerisinde hareket ettiğini ifade ederek, bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının, il emniyet müdürlükleriyle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam dört yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

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        ANTALYA’DA 24 ŞÜPHELİDEN 10’U YAKALANDI

        Antalya'da üç ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüphelinin hedef alındığını belirten Gürlek, şüphelilerin örgütlerin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüklerinin veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti.

        Operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını aktaran Gürlek, aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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        KAYSERİ’DE 32 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

        Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini bildiren Gürlek, beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Gürlek, operasyonlarda yapılan aramalarda silah ve mühimmatın yanı sıra çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

        Gürlek, operasyonları yürüten Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerine ve süreçte görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

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        "HİÇBİR YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

        Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

        "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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