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        Haberler Gündem Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Ardahan Valisi görevden alındı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

        Yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın ataması yapıldı.

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