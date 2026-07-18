Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı, yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 00:17 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
Yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın ataması yapıldı.
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