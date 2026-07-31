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        Haberler Gündem Politika Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: "Yargının işleyişi hızlanacak"

        Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: "Yargının işleyişi hızlanacak"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12'nci Yargı Paketimiz, Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yargının işleyişi hızlanacak"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete yayımlanan 12. Yargı Paketi adına açıklamalarda bulundu.

        Bakan Gürlek, paylaşımında, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi'miz, Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

        "YARGININ İŞLEYİŞİ HIZLANACAK"

        Hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, "Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz.

        Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza, Cumhur İttifakı’mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

        12. Yargı Paketi'mizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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