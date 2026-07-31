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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Gürlek: Yasa dışı bahiste 33 kişi hakkında gözaltı kararı

        Bakan Gürlek: Yasa dışı bahiste 33 kişi hakkında gözaltı kararı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında; vatandaşlarımızın cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli operasyon başlatılmıştır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        2 milyarlık bahis operasyonu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını açıkladı.

        TOPLU MESAJLAR GÖNDERDİLER

        Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesaj göndererek yasa dışı bahsi teşvik ettiği belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        33 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalarla yapılan çalışmalar sonucunda, başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi.

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        Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucu Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

        2 MİLYARLIK PİYASA DEĞERİ

        Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesinin ele geçirildiğini kaydeden Gürlek, ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğunu belirtti.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirildiğini ifade eden Gürlek, olayda kullanılan TIR'ın muhafaza altına alındığını, 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulduğunu bildirdi. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

        Gürlek, paylaşımını, "Teknolojinin sağladığı bütün imkânları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

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