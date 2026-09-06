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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'de fırtına! Kum ve toz savruldu!

        Bingöl'de fırtına! Kum ve toz savruldu!

        Bingöl'de fırtına nedeniyle bazı yapıların çatılarında hasar oluşurken, inşaat alanlarından çevreye savrulan toz ve kum görüş mesafesini düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Bingöl'de fırtına! Kum ve toz savruldu!

        Bingöl'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatılarında hasar oluşurken, inşaat alanlarından çevreye savrulan toz ve kum görüş mesafesini düşürdü.

        DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Özellikle yüksek kesimler ve açık alanlarda etkili olan rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatı bölümleri yerinden çıktı.

        İnşaat alanlarında ise kum ve toz çevreye savrulurken bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

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        Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kentte, bazı yapılarda hasar meydana geldi.

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