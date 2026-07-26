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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da kesimhanede zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu

        Bolu'da kesimhanede zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu

        Bolu'da bir firmaya ait kesimhanede yapılan ilaçlama sonrası 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        Kesimhanede 34 kişi zehirlendi
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        Bolu’da bir firmaya ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        İHA'daki habere göre olay; Bolu’da faaliyet gösteren bir firmaya ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde gelen 31 işçi, temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı.

        İşçilerin fenalaşması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. 3 işçinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

        Tedavi altına alınan toplam 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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