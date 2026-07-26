Bolu'da kesimhanede zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu
Bolu'da bir firmaya ait kesimhanede yapılan ilaçlama sonrası 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Bolu’da bir firmaya ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İHA'daki habere göre olay; Bolu’da faaliyet gösteren bir firmaya ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde gelen 31 işçi, temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı.
İşçilerin fenalaşması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. 3 işçinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
Tedavi altına alınan toplam 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.