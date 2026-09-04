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        Haberler Gündem Büyükçekmece sahilinde yangın

        Büyükçekmece sahilinde yangın

        Büyükçekmece sahilinde ağaçların da bulunduğu yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Büyükçekmece sahilinde yangın

        Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahildeki yeşil alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ağaçlık alana yayılmasıyla, vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Büyükçekmece
        #yangın
        #haberler
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