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        Çankaya'da başkan vekili belli oldu

        Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Çankaya'da başkan vekili belli oldu

        Çankaya Belediye Meclisinde tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, Haldun Güler belediye başkanvekili seçildi.

        AA'da yer alan habere göre Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner'in görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

        Meclis 1. Başkanvekili Veli Şahin başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için Fevzi Gümüş ve Haldun Güler aday oldu.

        İki tur olarak gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş 6 oy aldı. 5 kişi boş oy kullandı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

        İkinci turda ise Haldun Güler 37, Fevzi Gümüş 2 oy aldı. Bu turda 3 kişi boş oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Böylece Haldun Güler, Çankaya Belediyesi Başkanvekili oldu.

        Güler, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Hüseyin Can Güner başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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