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        Haberler Gündem Politika CHP Merkez Yönetim Kurulu, cuma günü toplanacak

        CHP Merkez Yönetim Kurulu, cuma günü toplanacak

        CHP Merkez Yönetim Kurulu, cuma günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP MYK, cuma günü toplanacak

        CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'nu toplantısına başkanlık edecek.

        ANKA'daki habere göre; CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 10 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplanacak.

        Toplantıda; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınması, görevden alınan il başkanlarının yerine atama yapılmasına yönelik kararların alınması bekleniyor.

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