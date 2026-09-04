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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümünde mesaj

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümünde mesaj

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye Yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Sivas Kongresi tarihi bir dönemeçtir!'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği bütün dünyaya ilan edilmiştir" dedi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı paylaşıldı.

        “MİLLİ GÜÇLER ORTAK BİR İDEAL ETRAFINDA BİRLEŞTİ”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Sivas Kongresi’nin Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin ortak bir ideal etrafında birleşmesini sağlayan tarihi bir dönemeç olduğunu belirtti.

        Kongre ile milletin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, milletin birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

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        “EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUDUR”

        Sivas Kongresi’nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun günümüzde de önemini koruduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu ruhun millete, bayrağa, vatana ve devlete yönelen tehditler karşısında en büyük güç olduğunu kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye Yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

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        “KAHRAMANLARIMIZI SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUM”

        Mesajının sonunda Sivas Kongresi’nin yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanları saygı ve şükranla andı.

        Erdoğan, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #mesaj
        #sivas kongresi
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