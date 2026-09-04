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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de baba; oğlu ve gelinini tüfekle vurdu

        Denizli'de baba; oğlu ve gelinini tüfekle vurdu

        Denizli'nin Buldan ilçesinde aile içindeki tartışma, yaşlı ve akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen babanın tüfeğine sarılmasıyla kanlı bitti. Baba, tartıştığı oğlu ve gelinine ateş açarak yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Baba dehşeti! Oğlu ve gelinini vurdu

        Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde aile içinde yaşanan tartışma, silahların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S. U., oğlu İ. U. ve gelini S. U.’ya tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu karı koca yaralandı.

        SİLAH SESLERİNİ DUYAN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre, silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        YARALI ÇİFT HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Tüfekle vurulan İ. U. ile eşi S. U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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