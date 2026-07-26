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        Diyarbakır’da lokantaya silahlı saldırı düzenlendi: 3 yaralı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Lokantaya silahlı saldırı: 3 yaralı

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda aralarında gazeteci Mürsel Acay’ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        İHA'daki habere göre olay, Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir ciğercide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Acay’ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteci Acay’ın kurşunlardan birinin atardamarına isabet etmesi nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.

        Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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