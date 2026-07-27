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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç mühendisin trajik sonu!

        Genç mühendisin trajik sonu!

        İzmir'de, yolda arızalanıp duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki mühendis Mustafa Arslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genç mühendisin trajik sonu!

        İzmir'de kaza, dün Karşıyaka çevreyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak çalışan Mustafa Arslan (27) idaresindeki motosiklet, arızalandığı için yol üzerinde duran otomobile çarptı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HATALI PARK CANINDAN ETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan genç mühendis, akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı ve emniyetsiz şekilde park edilmesinin kazaya sebebiyet verdiği değerlendirildi.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Mustafa Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Arslan'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Balıkesir'in Koyuneri köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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