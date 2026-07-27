İzmir'de kaza, dün Karşıyaka çevreyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak çalışan Mustafa Arslan (27) idaresindeki motosiklet, arızalandığı için yol üzerinde duran otomobile çarptı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HATALI PARK CANINDAN ETTİ

Hastanede tedavi altına alınan genç mühendis, akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı ve emniyetsiz şekilde park edilmesinin kazaya sebebiyet verdiği değerlendirildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Mustafa Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Arslan'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Balıkesir'in Koyuneri köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.