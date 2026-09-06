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        Haberler Gündem Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşı çıkarıldı

        Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşı çıkarıldı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        Batan gemiden 6'ncı naaş çıkarıldı

        KKTC Girne açıklarında batan gemide kaybolan yolcuları arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, acı bir haberi paylaştı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.

        TCG ALEMDAR VE TCG IŞIN GİRNE GÖREV YAPIYOR

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

        TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi ise 2 Eylül'de Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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        ÖLENLERİN KİMLİKLERİ DNA TESTİ İLE BELİRLENECEK

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin kimliklerinin DNA testi ile belirleneceği bildirildi.

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA testlerinden yararlanılacağını kaydetti.

        Üstel açıklamasında, kayıp kişilerin naaşlarına ulaşıldıktan sonra kimliklerinin belirlenmesi için KKTC Sağlık Bakanlığının kayıp yakınlarından DNA örnekleri aldığını kaydederek, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

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        Açıklamasında, "Sağlık Bakanlığımız tarafından kayıp yakınlarımızdan DNA örneklerinin alınmasına bugün başlanmıştır. Alınan örnekler, ulaşılacak naaşların kimlik tespit çalışmalarında kullanılacaktır." ifadelerini kullanan Üstel, kayıp ailelerine doğru bilgi verebilmek için bilimsel yöntemler kullandıklarını vurguladı.

        Üstel bu zorlu süreçte yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'e teşekkürlerini sundu.

        KKTC Başbakanı Üstel, arama çalışmalarına büyük bir özveri ve kararlılıkla katkı veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile sahada gece gündüz görev yapan tüm askeri ve sivil ekiplere de şükranlarını iletti.

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        GİRNE'DE BATAN GEMİ

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

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        Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

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        #haberler
        #Girne
        #batan gemi
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