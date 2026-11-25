Metroya girdi bıçağı çekti! O an kamerada
Ankara'da, metro istasyonunda tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çeken kişi etkisiz hale getirilip, gelen polise teslim edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 13:05 Güncelleme:
Ankara'da olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metro istasyonunda bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
DHA'daki habere göre güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan kişi gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde elinde bıçak olan kişinin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği görüldü.
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