Ankara'da olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metro istasyonunda bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DHA'daki habere göre güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan kişi gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde elinde bıçak olan kişinin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği görüldü.