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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha çocuktu! 13 yaşında hayata veda

        Daha çocuktu! 13 yaşında hayata veda

        Adana'da, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan iki kardeşten 13 yaşındaki T.Ö. isimli çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyi A.Ö.'nün ise tedavi altına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Daha çocuktu! 13 yaşında hayata veda

        Adana'da kaza, saat 00.40 sıralarında Pozantı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        KÜÇÜK KARDEŞ ARAÇTA SIKIŞTI

        İHA'daki habere göre kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kardeşi T.Ö. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        13 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan A.Ö. ise sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        AĞABEYİ ENTÜBE EDİLDİ

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.Ö.'nün entübe edildiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Cumhuriyet Başsavcısı Enes Oflaz'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan T.Ö.'nün cansız bedenini çıkardı. T.Ö.'nün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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