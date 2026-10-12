Daha çocuktu! 13 yaşında hayata veda
Adana'da, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan iki kardeşten 13 yaşındaki T.Ö. isimli çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyi A.Ö.'nün ise tedavi altına alındığı öğrenildi
Adana'da kaza, saat 00.40 sıralarında Pozantı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
KÜÇÜK KARDEŞ ARAÇTA SIKIŞTI
İHA'daki habere göre kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kardeşi T.Ö. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
13 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan A.Ö. ise sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AĞABEYİ ENTÜBE EDİLDİ
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.Ö.'nün entübe edildiği öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Başsavcısı Enes Oflaz'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan T.Ö.'nün cansız bedenini çıkardı. T.Ö.'nün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.