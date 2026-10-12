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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini sokakta bıçaklamıştı! Gerekçesi belli oldu

        Eşini sokakta bıçaklamıştı! Gerekçesi belli oldu

        Adana'da, eşi Fatma H.'yi sokak ortasında bıçaklayarak yaralayan ve olayın ardından yakalanıp tutuklanan şüpheli Osman H.'nin, saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eşini sokakta bıçaklamıştı! Gerekçesi belli oldu

        Adana'da olay, 7 Ekim Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada kocası Osman H. arkasından geldi.

        EŞİNİ BIÇAKLAYARAK KAÇTI

        İHA'da yer alan habere göre Osman H., henüz bilinmeyen bir sebeple eşini bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma H.'yi hastaneye kaldırdı.

        SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı. Osman H., aynı mahallede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fatma H.'nin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

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        KISKANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

        Polislerin yaptığı araştırma sonucu Osman H. ve Fatma H.'in bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırının da Osman H.'nin girdiği kıskançlık krizi nedeniyle yaptığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda Osman H., "Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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