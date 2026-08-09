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        Haberler Gündem Güncel Fırat Nehri'nde facia! 2 kişi boğuldu!

        Fırat Nehri'nde facia! 2 kişi boğuldu!

        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde facia yaşandı. Kahreden olayda nehre giren 2 kişi boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Nehir'de facia! 2 kişi boğuldu!

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren 2 kişi boğuldu.

        İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Diyarbakır’dan piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

        Bir süre sonra suda kaybolan çocuğu fark eden Derya Uluger (33) küçük kızı kurtarmak amacıyla nehre girdi.

        Uluger ve Ada’nın suda kaybolması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar arama çalışması başlattı. Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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