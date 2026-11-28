Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya, "Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok. Çünkü böyle bir gündeme girdiğiniz zaman, haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş veya bir şekilde dört dörtlük hizmet yaptığımızı iddia etmiyoruz, eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak, 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun'. Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Otizm Merkezi'nin temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"O HALDE FOTOĞRAFIMIN ÇEKİLMESİ BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davada verilen siyasi yasak kararına ilişkin soru yöneltilen Yavaş, önce geçen hafta Adıyaman'da yaşanan bir olaya değindi. Yavaş, şunları kaydetti:

"Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandırıyoruz. Ama zaman zaman öyle şey oluyor ki, 'Bugün soru-cevap yapmıyoruz' diyoruz ve karşılıklı anlayışla bu iş bitiyor. Adıyaman'da epey bir kalabalığın içerisinden çıkıp dinlenmek için kenara çekilmiştik. Orada insani bir durum olarak hafif nezlemiz vardı. Biz onunla uğraşırken tepemizden bir görüntü alınmaya başlandı. Kimdir, nedir, ne amaçla aldığını bilmiyoruz. Rahatsız oldum açıkçası. Çünkü o halde fotoğrafımın çekilmesi beni rahatsız etti.

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Kafayı kaldırınca, 'Bir soru soracağım' dedi. Buyrun, sorun dedim. Ve birdenbire bu soruyla karşılaştım. Oysa kendisini tanıtsa, 'Ben basın mensubuyum' deseydi hiç sorun yoktu, ona göre cevap da verirdik. Daha sonrası kendisi, 'Tamam çektim ama ben bunu yayınlamayacağım' dedi ve uzaklaştı. Kendisi söyleseydi, 'Ben basın mensubuyum, o niyetle sordum' deseydi, o zaman buyrun, sorunuzu ona göre cevaplayayım deme imkanım vardı. 'Yayınlamayacağım' dediği için de oralı olmadık biz ama biz Ankara'ya gelmeden bu yayınlandı ve sanki sorudan kaçıyormuşuz gibi bir ortam ortaya çıktı. Ne sorduğunu da anlamadık. Yani diplomayı mı sordu veya siyasi yasağı mı sordu, onu da anlayamadım."

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"EKREM BEY'E HIZLI KARAR VERİLMİŞ OLMASI TOPLUM VİCDANINDA OLAĞAN KARŞILANMAMIŞTIR"

İmamoğlu'na henüz siyasi yasağın kesinleşmemiş olduğunu söyleyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diploma konusunda bir karar çıktı ama ben her zaman bu tür olaylara hukuk ve demokrasi açısından yaklaşıyorum. Aynı durumda olan birçok insanın davaları henüz istinafa dahi geçmemişken, Ekrem Bey'in Danıştay'da bu şekilde hızlı bir şekilde karar verilmiş olması tabii ki toplum vicdanında olağan karşılanmamıştır. Çünkü aynı durumda olanlar hakkında henüz adalet yürümemiştir. Ben şunu söyleyeyim kısaca, toplumda bu şekilde böyle acele acele verilen kararlar, Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili de 2002 yılında verilmişti hatırlarsanız, koştur koştur dosya uçakla getirilmiş ve Yargıtay'dan 1 haftada geçirilmiş ve mahkum olmuştur. Bunların hepsi hem kamuoyu vicdanını yaralayan hem hukuka olan güveni sarsan uygulamalardır. Bu nedenle ben eleştiriyorum."

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"ANKARA HALKINA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yavaş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in hem İYİ Parti hem Zafer Partisi'nin içinde olduğu sağ ittifak için harekete geçtiği ve bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağına dair iddiaların sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Ben aynı yazarın yazısını okuduktan sonra 1 hafta 10 gün önceki yazılarına da baktım, onların birçoğunda 'Artık Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti' vesaire yazılar yazdı ama benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum. Beş yıl boyunca aday kim olacak tartışması yapıldı. O seçim bitti, şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok. Çünkü böyle bir gündeme girdiğiniz zaman, haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş veya bir şekilde dört dörtlük hizmet yaptığımızı iddia etmiyoruz, eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak, 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun'. Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok. Öncelikli olarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ulaşım probleminden tutun Ankara'nın birçok problemi var. Bunları da çözmek için çalışmalara devam ediyoruz."

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"HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNE GİTMEM GEREKİYOR"

Özel'in cuma günü önemli bir açıklama yapacağını söylediği hatırlatılarak, "Sizin bu konuda bir istişareniz oldu mu? Önümüzdeki hafta cuma günü o açıklanacak isimle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Yavaş, "Uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim" yanıtını verdi.

Yavaş, Özel ile yakında görüşme ihtimali olup olmadığı sorusu üzerine ise "Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor etik olarak. Onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" dedi.