Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye değil Türkiye'yi yönetsin, sorunları çözsün diye kurduk." dedi.

Özel, Koza TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fon soruşturmalarına ilişkin soru üzerine Özel, Adalet Bakanlığından fon soruşturmalarında tutuklu bulunan herkesle görüşmek için izin aldıklarını, şimdiye kadar 10 milletvekilinin onlarca kişiyle görüştüğünü ve görüşmeye de devam ettiğini söyledi.

Özel, tutuklularla görüşmeler bittikten sonra bir rapor yayımlayacaklarını aktararak, meselenin yeterince büyük olduğunu ve ellerindeki bilgileri tam doğrulatmadan bir şey açıklamayacaklarını dile getirdi.

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Seçime yönelik soru hakkında Özel, Yeni Parti'nin kurultayının üzerinden 6 ay geçmediği için gelecek yıl 15 Mayıs'tan önce yapılacak seçimlere partisinin katılamayacağını belirtti.

Bunun için hazırlıklarının olduğunu dile getiren Özel, "Öyle bir durum olduğunda bir başka hazırda bulunan ve seçime girme yeterliliği olan ve bunu sürdüren bir partiden, o partinin belki adı, logosu değişerek Yeni Parti'nin seçime girmekle ilgili kendi aldığı bir tedbir var. Bana sorsalar seçimi ne tarihte yapsınlar, 60 gün sonra yapsınlar. Ne kadar hızlı bir seçim olursa o kadar iyi olur." diye konuştu.

Özel, "Biz bu partiyi muhalefet etsin diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye değil Türkiye'yi yönetsin, sorunları çözsün diye kurduk. Bu heyecanla kurultayı da tamamladık, seçime doğru gidiyoruz. Sandık hazır, seçmen hazır, geleceğin iktidarı hazır." ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel, 2028'de yapılacak bir seçimi "erken seçim" olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin soru üzerine Özel, "Gelecek hafta cuma günü, çok önemli. 'Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir, ne olabilir?' sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım." dedi.

Özel, Yeni Parti'nin "sağa kayıyor" eleştirileri hakkında, "Yeni bir merkez tarif ediyoruz. Yeni Parti'nin durduğu yer merkez. Yeni Parti siyasetin yeni merkezidir. İçinde bütün demokratlara yer vardır." değerlendirmesinde bulundu.

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Özel, "Abdullah Öcalan'ın sizin kararınızla ilgili size bir mesajı olmuş. O mesaj size ulaştı mı?" sorusunu, "Bizden randevu talep ettiler perşembe günü için Sayın Pervin Buldan, Özgür Bey ve Mithat Sancar Hocamız. Ben bizzat telefonla döndüm. O aradığı gün bizim gün boyu PM'miz, YDK'miz vardı. Perşembe günü Gaziantep'e gidiyordum. Cuma onlar Diyarbakır'daydı. Hafta sonu girdi. 'Gelecek hafta yeniden konuşuruz" dendi. Orada bir mesaj iletileceği anlaşılıyor çünkü bir mesaj var iletilecek ama o görüşme daha gerçekleşmedi." şeklinde yanıtladı.

Özgür Özel, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na üye vermeme kararına ilişkin soruyu şöyle cevap verdi:

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"Biz barışta yokuz demedik, 'bizi sıkıştırdığınız yerde' yokuz" dedik ve bir tartışma başladı. İlk kez süreç sağlıklı bir şekilde 6-7 gündür tartışılıyor ve tüm aktörler bir şeyler demeye başladı. O yüzden çok samimi bir şekilde meseleyi böyle kategorik ve çok sloganvari yaklaşmayan Kürt vatandaşların da çok önemli bir desteği var bu konuda. Bütün bu haberlerin altındaki yorumlardan, sokaktaki yorumlardan. Ben doğru bir uyarı yaptığımızı, doğru bir yerde durduğumuzu ve sağlıklı bir tartışma başlattığımızı düşünüyorum. İş demokratikleşmeye dönerse o zaman çok doğru bir işi hep birlikte yapmış oluruz. Yok öbür türlü vallahi olacak bir tarafı yok o işin."

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Özel, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisince yapılan müdahaleye tepki göstererek, "Beşiktaş'ın tutumunu, attığı tüm sloganları, ortaya koyduğu Filistin yanlısı tavrı sonuna kadar sahipleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.