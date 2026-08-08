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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

        Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada bir grup diğer aileye ateş açtı. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Hastane bahçesinde silahlı saldırı!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A., ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        HUSUMETLİSİ SALDIRI DÜZENLEDİ

        Hastane bahçesinde husumetlisi iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen M.A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki A.E. yaralandı. Yaralılardan M.A., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, A.E. Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan M.A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

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