Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A., ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HUSUMETLİSİ SALDIRI DÜZENLEDİ

Hastane bahçesinde husumetlisi iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen M.A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki A.E. yaralandı. Yaralılardan M.A., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, A.E. Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.