Denizli’de janttan ayırmaya çalıştığı lastiğin çarptığı lastikçi Neşet Avcı yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'de, jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin çarpması sonucu ağır yaralanan 42 yaşındaki lastikçi Neşet Avcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 26 Kasım 2026 - 11:47 Güncelleme:
Denizli'nin Honaz ilçesinde jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 4 gün önce lastikçide çalışan Neşet Avcı (42), jantından ayırmaya çalıştığı kamyon lastiğinin fırlayarak çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Avcı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Neşet Avcı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Fotoğraf temsilidir
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